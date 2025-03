Cachoeiro realiza programação para conscientização sobre o autismo

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social ( Semdes), estará promovendo ao longo do mês de abril uma programação especial dedicada à conscientização sobre o autismo.

As atividades serão organizadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), oferecendo um espaço para diálogos, reflexões e informações essenciais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A secretária de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, destacou a importância do Abril Azul. “É um momento de unir esforços para ampliar a compreensão sobre o autismo e reforçar a necessidade de respeito e inclusão. Queremos proporcionar às famílias e à comunidade um espaço de acolhimento e troca de experiências, promovendo um ambiente mais inclusivo para todos”, disse.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por desafios na comunicação, interação social e padrões de comportamento repetitivos. A conscientização sobre o tema é essencial para combater estigmas e garantir direitos fundamentais às pessoas autistas.

A programação conta com palestras, rodas de conversa e atividades interativas conduzidas por profissionais da área da psicologia, pedagogia e assistência social.

CRAS Burarama 15h

CRAS Itaoca 14h

CRAS Burarama 9h30

No CRAS Burarama 14h

Itaoca 9h e 14h – no CRAS

Alto Independência 9h – CRAS

CRAS Alto União 9h

No CRAS de Itaoca 9h e 14h

CRAS Zumbi 9h às 11h e 14h às 16h

Burarama/Pacotuba 09h – CRAS

CRAS Burarama/Pacotuba 9h e 13h

Em Itaoca 14h – no Crás

Jardim Itapemirim 8h30 no CRAS

No CRAS Alto União 13h30min

SCFV Itinerante no CRAS Alto Independência 9h às 10h e 13h30 às 15h30

SCFV Itinerante no CRAS Alto União 13h30 às 14h30

SCFV Itinerante no CRAS Alto União 9h às 10h

CRAS Village da Luz 8h30 e 13h

CCVM 9h

CRAS Aeroporto 9h

CRAS Soturno 9h

A programação segue até o dia 25 de abril, contemplando diferentes territórios do município, com o intuito de garantir que a conscientização sobre o autismo alcance um público diversificado.

