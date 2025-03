Caixa Tem: veja como sacar Bolsa Família com NIS final 5

A Caixa Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira (24), o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5. O valor será depositado preferencialmente na Poupança CAIXA ou na conta digital do Caixa Tem. Dessa forma, os beneficiários podem acessar o dinheiro com mais praticidade.

Como acessar o pagamento pelo Caixa Tem

Os beneficiários podem movimentar o valor do Bolsa Família diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Assim, é possível pagar contas, fazer transferências, recarregar celular e até realizar compras online sem precisar sacar o dinheiro. Além disso, o aplicativo permite a emissão de um código para saque em caixas eletrônicos e lotéricas.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em março

O pagamento do Bolsa Família ocorre conforme o último dígito do NIS do beneficiário. Dessa maneira, os repasses seguem o seguinte cronograma:

NIS final 6: 25 de março

25 de março NIS final 7: 26 de março

26 de março NIS final 8: 27 de março

27 de março NIS final 9: 28 de março

28 de março NIS final 0: 29 de março

Portanto, é essencial que os beneficiários fiquem atentos às datas para garantir o saque no dia correto.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Para receber, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos critérios de renda estabelecidos pelo governo. Além disso, é fundamental manter os dados sempre atualizados para evitar bloqueios ou suspensões do benefício.

Como sacar o Bolsa Família na CAIXA?

Além do Caixa Tem, o saque do Bolsa Família pode ser feito nas agências da CAIXA, casas lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui. Para isso, o beneficiário deve utilizar o Cartão Bolsa Família ou gerar um código no aplicativo. Caso contrário, pode enfrentar dificuldades no momento do saque.

O que fazer em caso de problemas no Caixa Tem?

Se o beneficiário tiver dificuldades para acessar o Caixa Tem, é possível regularizar o acesso diretamente no aplicativo. No entanto, se o problema persistir, o recomendado é procurar uma agência da CAIXA para atendimento. Além disso, em casos de bloqueio da conta, pode ser necessário realizar a atualização cadastral.

Como se inscrever no Bolsa Família?

Para solicitar o Bolsa Família, a família deve se cadastrar no CadÚnico em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. No entanto, vale lembrar que a inscrição não garante o benefício imediatamente, pois há critérios de seleção definidos pelo governo.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

Além do valor base, algumas famílias podem receber benefícios adicionais, como:

Benefício Primeira Infância: R$ 150 para crianças de até 6 anos

R$ 150 para crianças de até 6 anos Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos

Esses adicionais são pagos automaticamente para quem atende aos critérios, sem a necessidade de solicitação extra.

Conclusão

O pagamento do Bolsa Família pelo Caixa Tem torna o acesso ao benefício mais simples e rápido. Dessa forma, os beneficiários podem movimentar o dinheiro diretamente pelo celular, sem precisar ir ao banco. Para evitar imprevistos, é importante conferir o calendário de pagamentos e manter os dados cadastrais sempre atualizados no CadÚnico.