Calendário do Bolsa Família 2025: Caixa paga beneficiários hoje; veja

O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do governo federal, já definiu o calendário de pagamentos para março de 2025. Os depósitos serão realizados de forma escalonada, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Datas de pagamento em março de 2025

NIS final 1 : 18 de março

: 18 de março NIS final 2 : 19 de março

: 19 de março NIS final 3 : 20 de março

: 20 de março NIS final 4 : 21 de março

: 21 de março NIS final 5 : 24 de março

: 24 de março NIS final 6 : 25 de março

: 25 de março NIS final 7 : 26 de março

: 26 de março NIS final 8 : 27 de março

: 27 de março NIS final 9 : 28 de março

: 28 de março NIS final 0: 31 de março

Valores dos benefícios

O valor mínimo do Bolsa Família em 2025 é de R$ 600,00 por família. No entanto, há adicionais conforme a composição familiar:

✔ Benefício Primeira Infância: acréscimo de R$ 150,00 para cada criança de até seis anos.

✔ Benefício Variável Familiar: adicional de R$ 50,00 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, além de gestantes.

Critérios para receber o Bolsa Família

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Renda per capita de até R$ 218,00 mensais.

de até mensais. Estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) .

no . Cumprir condicionalidades nas áreas de educação e saúde , como: Frequência escolar mínima para crianças e adolescentes. Vacinação em dia para crianças menores de 7 anos. Acompanhamento pré-natal para gestantes.

, como:

Como consultar o Bolsa Família

Os beneficiários podem acessar informações sobre o pagamento nos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família: disponível para Android e iOS.

Aplicativo Caixa Tem: permite consultas e movimentação do dinheiro.

Central de Atendimento Caixa: telefone 111.

Central do Ministério da Cidadania: telefone 121.

Importância da atualização cadastral

Manter os dados atualizados no CadÚnico é fundamental para não perder o benefício. Qualquer alteração na composição familiar, renda ou endereço deve ser informada nos postos de atendimento ou CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Pagamentos antecipados em casos de emergência

Em situações de calamidade pública ou desastres naturais, o governo pode antecipar os pagamentos do Bolsa Família para os beneficiários das regiões afetadas. Nesses casos, o valor é depositado no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

Importância do Bolsa Família

O Bolsa Família desempenha um papel crucial no combate à pobreza e na inclusão social no Brasil. Além do auxílio financeiro, o programa incentiva o acesso à educação e saúde, promovendo melhorias na qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade.

Para mais informações, acompanhe os canais oficiais do governo e fique atento às datas do calendário do Bolsa Família 2025!