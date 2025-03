Câmara de Ibitirama devolve quase R$ 1 milhão aos cofres da Prefeitura

A Câmara Municipal de Ibitirama, na região do Caparaó, devolveu no último dia 15 de fevereiro um montante superior a R$ 295 mil à Prefeitura, com sugestão de que o valor seja investido no transporte universitário — uma das demandas mais urgentes da cidade.

Economia

A devolução faz parte de um saldo positivo acumulado ao longo da gestão do ex-presidente da Câmara, vereador Luciano Dias da Silva Neto (PSD), que destacou a responsabilidade com o uso do dinheiro público. Ao todo, em apenas dois anos à frente do Legislativo, Luciano e sua equipe conseguiram economizar e devolver quase R$ 1 milhão aos cofres municipais.

“Que esse recurso seja aplicado na educação, garantindo melhores condições para nossos estudantes”, ressaltou Luciano.

Aquisição de terreno

Já no último dia 26 de fevereiro, foi realizado a devolutiva de R$ 628 mil, referente ao duodécimo. Durante a cerimônia de devolução, realizada no gabinete do prefeito Reginaldo Simão (PSB), o ex-presidente fez uma indicação formal sugerindo que parte do valor seja utilizada para a aquisição de um terreno destinado à construção de uma nova escola municipal na comunidade de Santa Marta.

“Nós encerramos as contas de 2024 com um saldo positivo de mais de R$ 628 mil. Hoje estamos oficializando a devolução do duodécimo e sugerindo ao prefeito que olhe com carinho para Santa Marta, onde a construção de uma nova escola é uma necessidade urgente”, afirmou Luciano.

Parceria com a Câmara

O prefeito Reginaldo Simão reconheceu o trabalho da Câmara e garantiu que a indicação será atendida.

“Quero agradecer ao Luciano pelo excelente trabalho realizado à frente da Câmara, e também ao atual presidente, Fuzil, que nos entregou esse valor hoje. Podem ter certeza de que esse recurso será investido conforme a sugestão dos vereadores. Santa Marta merece essa atenção especial e vamos continuar trabalhando em parceria com a Câmara para atender essa e outras demandas da comunidade”, afirmou o prefeito.

Melhorias na Casa

O presidente da Câmara, Luciano, ressaltou que ao longo de seu mandato foram realizados diversos investimentos para a modernização e melhoria da estrutura do Legislativo Municipal. Entre as ações, ele destaca a troca do telhado, que se encontrava em condições precárias, e a renovação do mobiliário, com substituição de mesas e cadeiras do plenário, além de novas longarinas para o auditório.

Também foram adquiridos novos computadores e uma máquina de impressão para otimizar o funcionamento interno da Casa. Luciano mencionou ainda o pagamento integral do INPC em cota única e a implantação da Nova Lei de Licitações, adequando os processos administrativos à legislação vigente.

Outras aquisições importantes incluem vasilhames, persianas e eletrodomésticos para a sede da Câmara, além do custeio das sessões solenes promovidas ao longo do período.

