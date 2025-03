Camila Pitanga participará de novela da Globo após ‘Beleza Fatal’

Camila Pitanga fará seu retorno à Rede Globo após interpretar Lola Argento, vilã de Beleza Fatal, da Max. A atriz irá fazer uma participação especial em Dona de Mim, próxima novela das 19h.

A estreia do novo folhetim da emissora está prevista para o dia 28 de abril. Pitanga interpretará Ellen, mãe de Sofia, interpretada por Elis Cabral, uma menina criada por um empresário chamado Abel (Tony Ramos).

De acordo com o Gshow, a personagem de Camila morrerá no início da trama, mas aparecerá ao longo da trama por meio de flashbacks.

No passado, ela foi responsável por salvar a vida do empresário. Após descobrir uma doença terminal, ela irá pedir para que o dono da fábrica em que trabalha cuide de sua filha.

Cumprindo o último desejo de Ellen, Abel irá criar a menina como sua filha caçula na mansão onde vive com a esposa Filipa (Cláudia Abreu) e seus três filhos: Samuel (Juan Aguiar), Davi (Rafael Vitti) e Ayla (Bel Lima).

