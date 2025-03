Camilla BBB 25 aparece entre as mais rejeitadas da história; veja

Camilla Maia, participante do BBB 25, foi eliminada com 94,67% de rejeição, conquistando o quinto lugar no ranking de participantes mais rejeitados pela audiência. Sua saída do reality marcou mais um capítulo de grandes rejeições, que já são características de algumas edições do programa.

No topo da lista de rejeição, Karol Conká, do BBB 21, deixou o confinamento com 99,17% dos votos, estabelecendo um recorde histórico. Em seguida, Nego Di, também do BBB 21, foi eliminado com 98,76% de rejeição, ficando com a segunda posição.

Ainda no BBB 21, Viih Tube teve uma grande rejeição, saindo com 96,69% dos votos, ocupando o terceiro lugar. Aline Cristina, do BBB 22, ficou em quarto lugar, com 95% de rejeição, seguida por Camilla Maia.

Embora sua participação tenha sido marcada por um grande número de votos contra, Camilla se destaca como uma das figuras mais comentadas da edição, garantindo sua posição no pódio de rejeição do BBB 25.