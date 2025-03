Campanha de Coleta em Alegre Recolhe 300 Kg de equipamentos

Nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, a cidade de Alegre realizou mais uma importante iniciativa voltada para a sustentabilidade. A Campanha de Coleta de Resíduos Eletrônicos, promovida pela Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), obteve grande adesão da população e resultou na arrecadação de aproximadamente 300 quilos de resíduos eletrônicos.

Entre os itens coletados estavam impressoras, notebooks, celulares e outros equipamentos eletrônicos, que serão encaminhados para empresas devidamente licenciadas, garantindo a destinação correta desses materiais. Além do impacto ambiental positivo, a ação também contribuirá para a economia circular, pois os valores arrecadados com a reciclagem serão revertidos para a ASPROREMA, fortalecendo o trabalho dos recicladores locais.

A campanha reforça a importância do descarte adequado de lixo eletrônico, evitando a contaminação do solo e da água, reduzindo a extração de recursos naturais e promovendo a reutilização de componentes na fabricação de novos produtos.

A Prefeitura de Alegre agradeceu a participação da comunidade e destacou que novas ações sustentáveis estão sendo planejadas. Quem não conseguiu descartar seus eletrônicos nesta edição pode acompanhar as redes oficiais para futuras oportunidades de participação.

