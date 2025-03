Campeonato Paulista: Corinthians busca revanche contra o Palmeiras

Com a queda precoce na Conmebol Libertadores, o Corinthians volta toda atenção para a final do Campeonato Paulista 2025. Para além do título, que não vem desde 2019, o Timão tem outro objetivo: impedir o possível tetra do arquirrival Palmeiras.

Provando que o futebol é cíclico, neste ano, o Palmeiras pode ser tornar o primeiro tetracampeão paulista, se vencer o Corinthians. A questão é que o Timão também buscava esse feito, em 2020, mas foi derrotado justamente pelo Verdão. Nesse sentido, a final do Paulista 2025 promete grandes emoções.

Como o Palmeiras barrou o tetra do Coringão?

Em 2020, o tricampeão Corinthians desejava o feito do inédito tetracampeonato consecutivo. No entanto, depois de dois empates (0 a 0, na Neo Química e 1 a 1, no Allianz Parque), o alviverde abateu o maior rival, nos pênaltis.

Em outras palavras, o Corinthians tem a chance de devolver o favor e também impedir que o Verdão comemore o tetracampeonato. O jogo final acontecerá na Neo Química, visto que o Timão teve a melhor campanha do Paulistão.

Primeiro jogo da final

Neste domingo (16), Palmeiras e Corinthians fazem o primeiro duelo da final do Campeonato Paulista. O jogo será realizado no Allianz Parque, às 18h30.

