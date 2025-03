Campeonato Paulista: saiba onde assistir Corinthians e Mirassol

No domingo (2), o Corinthians encara o Mirassol pelas quartas de finais do Campeonato Paulista 2025. O jogo será na Neo Química Arena, às 18h30. Porém, onde assistir Corinthians e Mirassol ao vivo?

O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), pelo Nosso Futebol (streaming) e Cazé TV (canal do YouTube).

O Timão terminou com a melhor campanha do Paulistão. Nesse sentido, o time liderou o Grupo A com 27 pontos, com oito vitórias, três empates e uma derrota.

Por sua vez, o Mirassol terminou em 2º, no Grupo A, com 16 pontos. O Leão conseguiu cinco vitórias, seis derrotas e um empate.

Onde assistir Corinthians x Mirassol ao vivo?

Record (TV aberta)

Nosso Futebol (streaming)

Cazé TV (canal do YouTube)

Prováveis escalações de Corinthians x Mirassol

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro, Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Breno Bidon, André Carillo, Garro; Yuri Alberto, Memphis.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Iury Castilho.

