Carlos Alcaraz desafia as adversidades e avança em Indian Wells

No deserto de Coachella, na Califórnia, Carlos Alcaraz quebrou um incômodo jejum e voltou a uma semifinal de Masters 1000 após um ano. O palco não poderia ser outro senão Indian Wells, onde o jovem espanhol superou Francisco Cerúndolo e manteve vivo o sonho de conquistar seu terceiro título consecutivo no torneio.

Desafios em quadra: vento, adversários e pressão

Com condições climáticas adversas e rivais de alto nível, Alcaraz enfrentou um grande teste. O forte vento influenciou a partida contra Cerúndolo, dificultando a precisão dos golpes. Apesar disso, o espanhol soube se adaptar e venceu o primeiro set por 6-3. Na segunda parcial, chegou a estar em desvantagem de 1-4, mas reagiu rapidamente, levando a decisão ao tiebreak, onde confirmou a vitória por 7-6.

Após a partida, Alcaraz reconheceu as dificuldades: “Hoje foi uma questão de sobrevivência, de encontrar ritmo e aproveitar as oportunidades”, comentou o murciano, destacando o impacto do vento.

A busca pelo tricampeonato inédito

Agora, Carlos Alcaraz se prepara para enfrentar Jack Draper na semifinal. O britânico vem de uma convincente vitória sobre Ben Shelton por 6-4 e 7-5 e mostrou confiança: “Se eu fizer as coisas certas, posso vencer qualquer um”, afirmou Draper, destacando a qualidade do espanhol.

A história está ao lado de Alcaraz. Apenas três jogadores conquistaram três títulos seguidos em Indian Wells: Roger Federer (2004-2006) e Novak Djokovic (2014-2016). Agora, o espanhol tenta se juntar a essa elite.

Medvedev e Rune duelam na outra semifinal

Na outra chave, Daniil Medvedev, número 6 do mundo, encara Holger Rune (13º). O russo venceu Arthur Fils em um duelo acirrado decidido no tiebreak do terceiro set (6-4, 2-6 e 7-6), enquanto Rune superou Tallon Griekspoor por 5-7, 6-0 e 6-3.

Medvedev chega motivado após ter sido finalista das últimas duas edições de Indian Wells, embora tenha perdido ambas para Alcaraz. Se o espanhol avançar, poderemos ter uma revanche de peso na decisão.

Com a busca pelo tricampeonato e a história sendo escrita a cada jogo, Indian Wells segue sendo um palco de emoções e grandes confrontos.