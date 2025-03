Carol Peixinho grávida de Thiaguinho: Fernanda Souza se pronuncia

A atriz Fernanda Souza celebrou a gravidez de Carol Peixinho e Thiaguinho com uma mensagem afetuosa nas redes sociais. O casal anunciou no último domingo (30) que está à espera do primeiro filho, emocionando fãs e amigos.

Ex-mulher de Thiaguinho reage ao anúncio

Entre os inúmeros comentários deixados na publicação, a mensagem de Fernanda Souza se destacou. A atriz, que foi casada com o cantor por oito anos, expressou sua felicidade pela chegada do bebê: “Que lindos! Estamos muito felizes e desejamos toda saúde e amor desse mundo para vocês 3. Parabéns! Que Deus os abençoe muito.”

A atitude de Fernanda foi elogiada pelos seguidores, que ressaltaram o carinho e respeito que ela mantém pelo ex-marido e sua nova companheira.

Thiaguinho e Carol Peixinho compartilham ultrassom

Para contar a novidade ao público, Thiaguinho e Carol Peixinho postaram uma foto segurando a imagem do ultrassom. O casal demonstrou emoção ao anunciar a gestação e recebeu uma enxurrada de mensagens positivas.

Na legenda, Thiaguinho declarou sua felicidade com a nova fase: “Esperamos você com todo amor do mundo!”. Carol também expressou gratidão, deixando claro que a chegada do bebê é um momento muito especial.

Famosos e fãs parabenizam o casal

A notícia rapidamente repercutiu e mobilizou diversas personalidades. Artistas como Sabrina Sato, Tatá Werneck e Mariana Rios comentaram a publicação desejando felicidades para os futuros papais.

Além disso, muitos seguidores destacaram a maturidade de Fernanda Souza, que mesmo após o divórcio, continua apoiando Thiaguinho e vibrando por sua felicidade.

Relação amigável entre Fernanda Souza e Thiaguinho

Separados desde 2019, Thiaguinho e Fernanda Souza sempre enfatizaram que mantêm uma relação amigável. O ex-casal já demonstrou diversas vezes que o carinho e a amizade permanecem, mesmo após o término.

O gesto de Fernanda ao comemorar a gravidez de Carol Peixinho reforça esse vínculo e mostra que os três compartilham respeito e admiração mútua.

Felicidade do casal com a chegada do bebê

Namorando desde 2022, Thiaguinho e Carol Peixinho vivem um relacionamento discreto, mas cheio de cumplicidade. Agora, com a chegada do primeiro filho, o casal inicia uma nova etapa repleta de amor e expectativas.

A gravidez de Carol Peixinho movimentou as redes sociais e encantou os fãs, que aguardam mais detalhes sobre o bebê e a jornada da futura mamãe.