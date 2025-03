Casagrande celebra vitória brasileira no Oscar 2025

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou suas redes sociais para celebrar a conquista histórica do cinema brasileiro na cerimônia do Oscar 2025. O filme “Ainda Estou Aqui” foi eleito Melhor Filme Internacional.

Além do reconhecimento mundial, a vitória tem um significado especial para o Espírito Santo, já que Fernanda Torres, filha do ator Fernando Torres, nasceu em Guaçuí, no Caparaó capixaba.

Em sua publicação, Casagrande exaltou a importância do prêmio e destacou o valor da produção para a cultura nacional e estadual.

“‘Ainda Estou Aqui’ fez história e trouxe para nós o prêmio mais cobiçado do cinema. Um triunfo para Fernanda Torres, cuja atuação magistral emocionou o mundo, e para toda a equipe que transformou dor em arte. À resistência, à memória e ao cinema brasileiro, que brilha mais uma vez em solo internacional”, destacou o governador.

A conquista reforça o talento e a força do cinema brasileiro, que, mais uma vez, se destaca entre os melhores do mundo.

