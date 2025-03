Caso Vitória: jovem era monitorada desde agosto de 2024; entenda

A polícia de São Paulo acredita estar perto de esclarecer o assassinato da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, encontrada morta na última quarta-feira (5).

De acordo com o portal BAND.COM, a jovem estaria sendo perseguida desde agosto de 2024 por um dos suspeitos.

Os peritos analisaram o aparelho celular de Maicol, preso acusado de envolvimento na morte de Vitória, utilizando o equipamento Cellebrite, capaz de acessar arquivos apagados dos dispositivos.

As investigações apontam que, com base nas informações obtidas no celular, Maicol pode ser um maníaco e monitorava Vitória desde agosto de 2024, possuindo fotos e vídeos dela.