Ciclista multicampeão de Guaçuí busca apoiadores para seguir vencendo

O ciclista Gabriel Gomes de Matos, natural de Guaçuí, tem 16 anos e pratica o mountain bike desde o final de 2021. Contudo, o guaçuiense começou nas competições em 2023 e, “de lá pra cá” vem empilhando títulos no esporte.

Segundo o atleta, no final do ano de 2021, o mesmo levava o mountain bike apenas na brincadeira, fazendo os pedais com a “galera”, apenas por divisão. Porém, em março de 2023, o ciclista resolveu disputar sua primeira corrida, uma etapa de Insanity Montain, realizada no Alto Caparaó.

Já em sua primeira corrida, Gabriel foi muito bem, saindo como campeão geral no percurso reduzido. Após isso, o jovem começou a olhar o esporte com outros olhos, já que claramente tinha potencial para o mountain bike.

Com muito esforço e dedicação, o jovem atleta começou a “empilhar títulos”. Em maio, foi campeão do Estadual de XCO, na categoria infanto-juvenil. No mesmo mês, Gabriel disputou sua primeira competição a nível nacional, a Maratona Estrada Real, em Ouro Branco-MG. Aliás, o atleta ficou com o 2° lugar do torneio, em sua categoria.

O ano de 2023 foi fechado com chave de ouro, com o ciclista conquistando o título de campeão do Ranking Estadual, na categoria infanto-juvenil.

Aluno nota 10

Além de se destacar no cenário esportivo, o atleta ainda é um ótimo aluno, com um ótimo histórico escolar e social, sendo aluno destaque em matemática. Sobretudo, o jovem é um atleta federado de MTB, nas modalidades: XCO, CXX e XCM. Gabriel também é federado em ciclismo de estrada, nas modalidades: CRI, resistência, potência e pontos pelo Espírito Santo.

Próximos objetivos

Atualmente, o jovem atleta está totalmente focado no cross-country olímpico (XCO), sendo bi-campeão capixaba nesta modalidade. “Nos dias de hoje, estou olhando mais para frente, buscando competições de nível nacional e internacional. Meu foco é ir em todas as etapas da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), e também, da Internacional Estrada Real. Assim, conseguindo boas posições no ranking brasileiro, levando minha cidade e meu estado para o topo mais alto do MTB”, finalizou Gabriel.

Busca por patrocínio

O atleta guaçuiense, que faz participações em campeonatos regionais com frequência, sendo campeão em diversas oportunidades, está procurando novos patrocinadores. Atualmente, o jovem possui uma bike de classe intermediaria e, no ano passado, contou com apoios locais. Neste ano, Gabriel ainda está sem patrocínio, dependendo de doações de conhecidos para ajudar no custo das viagens e despesas mensais. Assim, o jovem segue atrás de novos patrocinadores, para alcançar novos horizontes no mountain bike.

Confira todas as conquistas:

1° colocado em XCO no Campeonato Capixaba 2025

7° colocado no Ranking Brasileiro 2024

Campeão do Polenta Off Road 2024

Vice-campeão da Copa Internacional Chaoyang Estrada Real 2023

1° colocado (XCO) na Copa Capixaba 2024, em Santa Maria de Jetibá

6° colocado (XCO) na Internacional Estrada Real 2024, em Arcos-MG

15° colocado (XCO) na Copa Internacional de MTB 2024, em Nova Lima-MG

4° colocado (XCC) na Internacional Estrada Real 2024, em Itabirito-MG

6° colocado (XCO) na Internacional Estrada Real, em Itabirito-MG

17° colocado (XCO) na Copa Internacional de MTB 2024, em Araxá-MG

5° colocado (XCC) na Internacional Estrada Real 2024, em Ouro Branco-MG

6° colocado (XCO) na Internacional Estrada Real 2024, em Ouro Branco-MG

2° colocado (CRI) nos Jogos Escolares do Espírito Santo 2024, em Vitória-ES

2° colocado (Resistência) nos Jogos Escolares do Espírito Santo, em Vitória-ES

2° colocado na Ultra Maratona Sertão Diamante 2024, em Diamantina-MG

1° colocado (XCO) no Campeonato Estadual de XCO 2024, na Serra-ES

9° colocado (XCC) na Copa Internacional de MTB 2024, em Congonhas-MG

13° colocado (XCO) na Copa Internacional de MTB, em Congonhas-MG

30° colocado na Prova de Potência dos Jogos da Juventude 2024, em João Pessoa-PB

33° colocado na Prova de Velocidade dos Jogos da Juventude 2024, em João Pessoa-PB

20° colocado na Prova por Pontos dos Jogos da Juventude 2024, em João Pessoa-PB

22° colocado na Prova de Resistência dos Jogos da Juventude 2024, em João Pessoa-PB

Número 1 no Ranking Estadual 2023

Campeão do CXO Estadual 2023

Campeão do Iron Biker Brasil 2023

Campeão do Sertão Diamante 2023

