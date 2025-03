City x Brighton: veja onde assistir AO VIVO

O Manchester City recebe o Brighton neste sábado (16), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em confronto válido pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, além da cobertura em tempo real pelo ge.

O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, entra em campo buscando mais uma vitória para seguir na briga pelo título. Com um elenco estrelado, os Citizens contam com Erling Haaland, além de destaques como Jeremy Doku e Ilkay Gundogan, para impor seu estilo ofensivo diante da torcida.

Já o Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler, tenta surpreender fora de casa. A equipe aposta na velocidade de Kaoru Mitoma e na técnica de João Pedro para tentar pontuar e subir na tabela.

Manchester City: Ederson; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; González, Gundogan; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland.

Brighton: Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Webster, Estupiñán; Hinshelwood, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; João Pedro.

O árbitro escalado para o duelo será Sam Barrott (ING).

A bola rola no Etihad Stadium, e a expectativa é de um jogo intenso, com o Manchester City tentando manter sua invencibilidade em casa e o Brighton buscando surpreender. Fique ligado para mais informações sobre City x Brighton na Premier League!

