Claro fora do ar hoje: confira as cidades afetadas

Usuários da operadora Claro relataram dificuldades para acessar a internet e realizar chamadas na manhã desta segunda-feira (24). A falha afetou diversas cidades, deixando muitos consumidores sem sinal móvel.

O site Downdetector, que monitora serviços online, recebeu 1.739 queixas sobre a instabilidade da Claro nas últimas 24 horas. O maior volume de registros ocorreu às 8h17, indicando um pico de falhas no sistema.

A instabilidade impactou clientes em diferentes partes do país. Entre as cidades mais afetadas estão:

Porto Alegre (RS)

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Brasília (DF)

Curitiba (PR)

Campinas (SP)

Londrina (PR)

Os relatos apontam para dificuldades tanto no acesso à internet quanto na realização de chamadas.

O problema gerou uma onda de reclamações nas redes sociais. Muitos consumidores manifestaram insatisfação, relatando prejuízos no trabalho e dificuldades para realizar tarefas cotidianas que dependem da internet móvel.

Até o momento, a Claro não divulgou informações sobre as causas da instabilidade ou uma previsão de normalização do serviço. A operadora também não comentou sobre o impacto da falha para seus clientes.

A queda na conexão prejudicou o funcionamento de aplicativos de transporte, pagamentos via celular e plataformas de trabalho remoto. Muitos usuários relataram transtornos em suas rotinas diárias.

Além do Downdetector, o consumidor pode formalizar queixas em órgãos reguladores, como:

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)

Procon, para registrar problemas e solicitar ressarcimentos

Enquanto a Claro não resolve a falha, especialistas sugerem algumas medidas:

Alternar para redes Wi-Fi disponíveis

Reiniciar o celular

Ativar e desativar o modo avião para tentar restabelecer o sinal

Uma solução preventiva para falhas como essa é ter um chip secundário de outra operadora. Dessa forma, o usuário pode alternar entre redes e evitar ficar sem acesso à internet e chamadas.

Clientes da Claro aguardam um posicionamento oficial sobre o problema e a previsão de normalização dos serviços. A situação segue sendo monitorada.

