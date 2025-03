Concurso Conab tem edital com 403 vagas e salário de até R$8,1 mil!

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou um novo concurso público com 403 vagas imediatas para diversos cargos em todo o Brasil. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 8.140,88.

Vagas e salários do concurso Conab

Das 403 oportunidades, 34 são para o cargo de assistente, que exige nível médio ou técnico, com salário inicial de R$ 3.459,87. Já as 369 vagas restantes são para analista, para candidatos com nível superior, oferecendo remuneração de R$ 8.140,88.

Todos os aprovados terão carga horária semanal de 40 horas. Além do salário-base, os profissionais podem contar com benefícios adicionais previstos no edital.

Inscrições para o concurso Conab

As inscrições serão exclusivamente online, no site do Instituto CONSULPAM (www.consulpam.com.br), responsável pelo certame. O período de candidatura começa à 00h00 do dia 14 de abril e se encerra às 23h59 do dia 15 de maio de 2025.

Portanto, antes de se inscrever, os interessados devem ler atentamente o edital para verificar se atendem a todos os requisitos exigidos para o cargo desejado.

Taxa de inscrição e pagamento

Para confirmar a inscrição, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição via boleto bancário, gerado exclusivamente no site do concurso. O pagamento poderá ser feito até o dia 13 de maio de 2025. Os valores das inscrições são:

R$ 50,00 para cargos de nível médio ;

para cargos de ; R$ 80,00 para cargos de nível superior.

Assim, é importante destacar que boletos gerados ou pagos fora do prazo não serão aceitos, conforme estipulado no edital.

Como se preparar para o concurso Conab

Com 403 vagas disponíveis, este concurso Conab promete ser concorrido. Portanto, para aumentar as chances de aprovação, os candidatos devem se preparar com antecedência, focando no conteúdo programático previsto no edital.

Além disso, é recomendável praticar questões anteriores e manter um cronograma de estudos eficiente.

Informações adicionais

Entretanto, todas as atualizações sobre o concurso Conab 2025 serão divulgadas no site oficial do Instituto CONSULPAM. Candidatos devem acompanhar o cronograma e possíveis retificações no edital para evitar contratempos durante o processo seletivo.

Com salários atrativos e diversas oportunidades, este concurso se destaca como uma excelente chance para quem busca estabilidade e crescimento profissional no setor público.