Conexão Safra: edição 60 celebra a família, o trabalho e o café

A 60ª edição da revista Conexão Safra traz em sua capa uma inspiradora história de dedicação e sucesso no campo. A matéria de destaque apresenta a trajetória dos irmãos Ronquetti, produtores de café conilon em Rio Bananal, cuja história se assemelha à de muitos cafeicultores capixabas. Com foco em trabalho árduo, planejamento estratégico e a incorporação de tecnologia em suas lavouras, a família Ronquetti colhe os frutos de sua persistência, impulsionada também pelo bom momento do mercado de café.

Além da emocionante história dos irmãos Ronquetti, a edição 60 da Conexão Safra oferece um panorama completo de temas relevantes para o setor agrícola. Os leitores poderão conferir artigos sobre a pressão no mercado de café, os bastidores da 7ª edição do Conexão Caparaó, e a complexa disputa de terras envolvendo a Família Bettim e o Incra em São Mateus. A revista também explora inovações tecnológicas, como um sistema para a secagem de café, e traz informações importantes sobre o orçamento histórico que o Espírito Santo receberá do Banco do Nordeste em 2025.

Clique aqui e acesse a edição, na íntegra!