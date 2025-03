Conferência de Saúde do Trabalhador ocorre quinta (27) em Cachoeiro

Nesta quinta-feira (27), Cachoeiro de Itapemirim vai sediar a 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador. O objetivo é debater e propor melhorias nas políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores.

A conferência vai acontecer na EEEFM Presidente Getúlio Vargas (Polivalente Aquidaban) e reunirá representantes de diversos setores da sociedade.

O tema da conferência é “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como direito humano” e contará com palestras, debates e grupos de trabalho organizados em três eixos principais:

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

Novas relações de trabalho e saúde do trabalhador

Participação popular e controle social na saúde do trabalhador

A programação terá início às 7h, com credenciamento dos participantes, seguido pela solenidade de abertura e aprovação do regimento. A partir das 8h30, serão realizados os painéis temáticos, nos quais especialistas e representantes discutirão os desafios e avanços da saúde do trabalhador.

Entretanto, já na parte da tarde, os participantes formarão grupos de trabalho para elaborar propostas, que na plenária final receberão os votos. O encerramento está previsto para as 13h.

A conferência é oportunidade para contuibuir com ideias e propostas

A conferência é uma etapa preparatória para a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que acontecerá entre 18 e 21 de agosto deste ano. O evento é uma oportunidade para que a população contribua com ideias e propostas para fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde e segurança dos trabalhadores.

Assim, a realização é da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde e o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest-CI).

Os interessados em participar da conferência devem realizar a inscrição pelo link: https://bit.ly/confdesaude.

