Consignado CLT: saiba como contratar

Começam nesta sexta-feira (21) as simulações do empréstimo disponível para trabalhadores com registro em CLT. As solicitações podem ser feitas apenas pelo aplicativo CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital).

O programa foi anunciado pelo governo federal como uma alternativa de crédito pessoal.

Como contratar?

O trabalhador deve acessar o aplicativo CTPS Digital e procurar a opção Crédito do Trabalhador.

e procurar a opção Em seguida, escolher a opção FAÇA UMA SIMULAÇÃO .

. Informar o valor necessário e em quantas parcelas deseja pagar.

O aplicativo exibirá o valor das parcelas, o total a pagar e a taxa de juros.

A análise pode levar até 24 horas.

Como pagar?

O pagamento ocorrerá mensalmente pelo eSocial, podendo comprometer até 35% do salário. De acordo com o governo, essa medida permite que as taxas de juros sejam menores do que as geralmente aplicadas em outras formas de empréstimo.