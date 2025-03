Corinthians x Barcelona-EQU AO VIVO: onde assistir e escalações

O Corinthians encara, nesta quarta-feira (12), o jogo mais importante do ano. Em síntese, o Timão precisa reverter o placar elástico de 3 a 0 conquistado pelo Barcelona de Guayaquil, no primeiro confronto, realizado na última semana, no Equador.

Dessa forma, o Coringão entra em campo, Neo Química Arena, às 21h30, para tentar e avançar à fase de grupos da Conmebol Libertadores. Contudo, onde assistir Corinthians e Barcelona-QUE ao vivo?

A transmissão acontecerá pela Globo (TV aberta), pela ESPN (TV fechada), pela Disney+ (streaming) e pelo Globoplay (streaming).

Como foi o jogo de ida?

No primeiro jogo entre as equipes, no Equador, o Barcelona de Guayaquil aproveitou as oportunidades para aplicar uma goleado no time paulista. O placar de 3 a 0 possibilita à equipe equatoriana uma boa vantagem.

Nesse sentido, o Timão precisa aplicar uma goleada de quatro ou mais gols para vencer o duelo e garantir uma vaga para a próxima fase.

Onde assistir Corinthians x Barcelona-QUE ao vivo?

Globo (TV aberta)

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

Globoplay (streaming)

Prováveis escalações – Corinthians x Barcelona-QUE

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Ángel Romero (Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Ángel Romero (Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto. Barcelona-QUE: Contreras; Carabalí, Arreaga, Vallecilla e Vargas; Arroyo, Leonai Souza e Oyola; Valiente, Rivero e Corozo.

Leia também: Saiba por que Ronaldo desistiu de candidatura à presidência da CBF