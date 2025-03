Corpo em decomposição é encontrado na entrada da Tremedeira, em Guaçuí

O corpo de um homem, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado neste domingo (30) na entrada da região conhecida como Tremedeira, em Guaçuí.

Testemunhas afirmam que a vítima pode ser um jovem conhecido da região, com base no tênis que ele usava frequentemente. No entanto, a identidade oficial ainda não foi confirmada pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento. O texto segue em atualização.