Corpo encontrado no rio Itapemirim: polícia investiga causa de morte

O corpo encontrado boiando no rio Itapemirim, neste sábado (22), está em processo de investigação pela Polícia Civil.

De acordo com informações da PC, o caso foi registrado como encontro de cadáver. Desse modo, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado. Após isso, será liberado para os familiares.

Nesse sentido, o procedimento foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro. De acordo com resultado dos exames, será definido se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

Leia também: Cachoeiro: corpo é encontrado boiando no rio Itapemirim

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui