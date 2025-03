Corrida F1: veja onde assistir AO VIVO GP Austrália 2025

A Fórmula 1 inicia a temporada 2025 com o GP da Austrália, no tradicional circuito de Albert Park, em Melbourne. Depois de um desempenho dominante na classificação, a McLaren garantiu a pole-position com Lando Norris, reforçando seu potencial para a primeira corrida do ano.

Que horas começa a corrida da F1?

A largada está marcada para 1h da manhã (horário de Brasília, GMT-3) deste domingo (16). Portanto, os fãs de automobilismo precisarão madrugar para acompanhar a prova ao vivo.

Onde assistir ao GP da Austrália 2025?

Os torcedores poderão assistir à corrida pelos seguintes canais:

Band (TV aberta)

Bandplay (plataforma de streaming)

F1TV (serviço oficial da Fórmula 1)

Grande Prêmio (segunda tela com comentários ao vivo)

O que esperar da corrida?

Como a McLaren larga na frente, Red Bull, Ferrari e Mercedes precisarão buscar recuperação para disputar a vitória. Além disso, o traçado rápido e técnico de Albert Park favorece ultrapassagens estratégicas e pode trazer surpresas ao longo da corrida.

Portanto, fique ligado para não perder nenhum detalhe do GP da Austrália, que abre oficialmente a temporada 2025 da Fórmula 1!