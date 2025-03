Criança dá entrada em hospital com sinais de abuso sexual em Ibatiba

Uma criança de 9 anos deu entrada no hospital de Ibatiba, na última quarta-feira (19), com sinais de abuso sexual.

De acordo com a Polícia Militar, a cuidadora da creche onde a criaça, que é portadora de nessecidades especiais e não fala, notou a vermelhidão e alguns machucados nas partes íntimas. Ao suspeitar de abuso, ela buscou atendimento médico.

Ela foi encaminhada pela equipe médica para Venda Nova do Imigrante, onde irá realizar exames que possam comprovar o abuso sexual.

A Polícia Civil irá investigar o caso.

