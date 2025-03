Crime da 113 Sul: STJ analisa pedido de prisão de Adriana Villela

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisa, nesta terça-feira (11), a solicitação de prisão da arquiteta Adriana Villela. Em 2019, ela foi condenada a 67 anos de reclusão pelo assassinato do pai, José Guilherme Villela, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da mãe, Maria Villela, e da empregada Francisca Nascimento. O caso, ocorrido em 2009, ficou conhecido como Crime da 113 Sul.

Sentenciada, mas em liberdade

Apesar da decisão do Tribunal do Júri, Adriana Villela segue solta desde sua condenação. Isso aconteceu porque a defesa apresentou um recurso contestando a sentença. Como resultado, um juiz concedeu a ela o direito de aguardar o trâmite do processo fora da prisão. No entanto, o Ministério Público argumenta que não há motivo para a arquiteta continuar solta e, por esse motivo, pede a execução imediata da pena.

Possibilidade de novo julgamento

Além disso, os ministros da Sexta Turma do STJ avaliarão um recurso apresentado pela defesa. Esse pedido solicita a anulação do julgamento de 2019. Caso seja aceito, Adriana Villela terá direito a um novo júri popular, o que pode reverter sua condenação.

O crime que chocou o país

Em agosto de 2009, no apartamento da família Villela, localizado na Asa Sul, em Brasília, um triplo homicídio brutal foi registrado. As vítimas sofreram múltiplas facadas e sinais de tortura. Como resultado da extrema violência e da suspeita de que a filha do casal teria sido a mandante, o crime ganhou grande repercussão nacional.

Acusação contra Adriana Villela

As investigações indicaram que Adriana Villela teria planejado o crime com motivação financeira, visando a herança da família. Além disso, segundo a acusação, a execução do homicídio foi realizada por terceiros a seu mando. No entanto, a arquiteta nega qualquer envolvimento no caso.

Defesa aponta falhas no processo

Por outro lado, os advogados de Adriana Villela sustentam que o julgamento de 2019 foi marcado por irregularidades. Entre elas, apontam problemas na produção de provas e inconsistências nos depoimentos das testemunhas. Com base nessas supostas falhas, a defesa pede a anulação da sentença.

Possíveis desdobramentos da decisão

Se o STJ negar o pedido da defesa, Adriana Villela poderá ser presa imediatamente para cumprir a pena de 67 anos de reclusão. No entanto, a defesa ainda terá a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Expectativa para o julgamento

A decisão do STJ deve ser anunciada ainda nesta terça-feira (11). Como o Crime da 113 Sul teve grande repercussão nacional, o caso continua sob forte atenção pública.