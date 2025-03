Daniel Alves absolvido: Justiça da Espanha anula condenação

A Justiça da Espanha absolveu, nesta sexta-feira (28), o ex-jogador Daniel Alves da condenação por estupro. A Côrte da Catalunha decidiu, por unanimidade, anular a sentença que o condenava a 4 anos e 6 meses de prisão, conforme informações do portal G1.

Com a decisão, Daniel Alves está totalmente livre e sem qualquer acusação pendente na Justiça espanhola. Ele havia sido preso em janeiro de 2023 e passou mais de um ano atrás das grades enquanto aguardava julgamento. Para obter a liberdade provisória, o ex-jogador pagou uma fiança de 1 milhão de euros.

A condenação anulada foi emitida em fevereiro de 2024 e determinava que Alves cumprisse 4 anos e 6 meses de prisão. Com a reversão da sentença, ele evita cumprir os mais de dois anos que ainda restavam de sua pena.

O caso Daniel Alves já está entre os assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (28). Agora, ele está livre e sem pendências jurídicas, enquanto a defesa da vítima ainda não se manifestou sobre possíveis medidas futuras.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui