Davi Brito admite que mentiu sobre ter triplicado patrimônio pós-BBB

“Eu errei em ter falado”, revelou Davi Brito quando perguntado por Rodrigo Mussi sobre ter triplicado o prêmio de R$ 3 milhões que ganhou do BBB 24. Ele compareceu ao podcast Mussi de Climão, publicado nesta quarta-feira, 12, e negou a informação.

“Eu acho que para a gente prosperar na vida, a gente tem que calar a boca. Porque quando a gente fala demais, a gente só cai em perturbação”, continuou.

Para ele, a quantia exata de dinheiro não era uma preocupação. “Eu entrei no BBB foi para fazer minha moeda e meter o pé. Foi isso que aconteceu”, explicou o ganhador da 24ª edição do reality.

Davi também comentou sobre o destino do dinheiro: “Investi no ramo imobiliário. Não tenho noção de números, não, mas tem uma quantidade de casas”.

Estadão Conteúdo

Leia também: ‘Vale Tudo’: Paolla Oliveira diz que procurou Renata Sorrah

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui