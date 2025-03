Detran|ES atende moradores de Vila Valério com agência itinerante

Os moradores de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, estão contando com os serviços do ônibus do programa Detran Itinerante. A medida foi adotada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) para garantir o atendimento à população durante o fechamento temporário do Posto de Atendimento Veicular (PAV) do município.

A agência móvel foi instalada na Rua Lourenço de Martins, 191, no Centro de Vila Valério, ao lado da Prefeitura Municipal. O atendimento começou nesta sexta-feira (28) e seguirá até a conclusão do processo de mudança e instalação da nova unidade do Detran no município.

Motivo do fechamento

O PAV de Vila Valério precisou suspender temporariamente os atendimentos em razão da necessidade de mudança de endereço. A unidade funcionava em um imóvel cedido pela Prefeitura, mas será transferida para um novo espaço, ainda em fase de formalização contratual.

O Detran|ES informou que o novo endereço será divulgado assim que os trâmites burocráticos forem concluídos.

Como agendar atendimento

Para ser atendido no ônibus do Detran Itinerante, os cidadãos devem realizar o agendamento prévio pelo site oficial do órgão, no endereço www.detran.es.gov.br, na seção “Agendamento”.

Além do atendimento presencial, o Detran|ES reforça que oferece mais de 60 serviços on-line, acessíveis diretamente pelo site, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade física.

Serviços on-line

No portal do Detran, os moradores podem acessar serviços nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações, otimizando tempo e facilitando o cumprimento de demandas junto ao órgão.

