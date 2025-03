Disney anuncia sequência de ‘Viva – A Vida é uma Festa’ para 2029

A Walt Disney Pictures anunciou nesta quinta-feira, 20, que está desenvolvendo uma sequência de Viva – A Vida é uma Festa. O filme da Pixar Animation Studios ganhou o Oscar de Melhor Animação e o de Melhor Canção Original em 2018.

O CEO da Disney, Bob Iger, confirmou a continuação durante a reunião anual de acionistas da empresa. Segundo ele, o filme está em estágios iniciais de desenvolvimento. Os diretores Lee Unkrich e Adrian Molina voltam ao comando da história, e Mark Nielsen (Divertida Mente 2, Toy Story 4) assina a produção.

Por enquanto, não há muitos detalhes sobre a história ou sobre o processo criativo em torno do novo longa. “Mas sabemos que o filme será cheio de humor, coração e aventura”, adiantou Iger. “Estamos ansiosos para compartilhar mais informações em breve.” A previsão de lançamento é para 2029.

Lançado em 2017, Viva conta a história de Miguel, um jovem garoto de 12 anos que sonha em ser um músico, mas tem um problema: qualquer tipo de nota musical é terminantemente proibida em sua família há muitas gerações, já que o seu bisavô abandonou a esposa para seguir os sonhos no mundo da música.

Quando o menino é acidentalmente transportado para a Terra dos Mortos, acaba encontrando um malandro charmoso chamando Héctor, que vai ajudá-lo a desvendar sua verdadeira história familiar. O filme está disponível para streaming no Disney+.

Estadao Conteudo

