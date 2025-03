Djokovic vai à final do Miami Open

Novak Djokovic deu um passo importante em sua jornada rumo ao seu centésimo título de carreira ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov nas semifinais do Miami Open. Em uma exibição dominante, o sérvio não deu chances para o adversário e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Com essa vitória, Djokovic se aproxima ainda mais de sua sétima conquista no torneio. Agora, ele aguarda o vencedor da semifinal entre o tcheco Jakub Mensik e o americano Taylor Fritz, que definirão o seu próximo adversário na grande decisão. A expectativa é alta para a final, que promete ser mais um capítulo memorável na carreira do tenista.

A cada vitória, Djokovic continua a reforçar seu legado no tênis mundial, e sua busca por novos títulos segue firme. O sérvio, com seu incrível nível de jogo, já está entre os maiores nomes da história do esporte, e o Miami Open pode ser mais uma página dourada em sua trajetória.