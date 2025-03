Dólar agora: confira a cotação

Com o retorno após o Carnaval, a cotação do dólar opera em forte queda nesta quarta-feira (5), puxado pelas expectativas em torno dos Estados Unidos. Às 16h, a moeda norte-americana valia R$ 5,772.

Nos dias de folia, enquanto a Bolsa brasileira estava inoperante, os mercados globais viveram momentos conturbados com o acirramento da guerra comercial de tarifas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Com as tarifas impostas por Trump, especialistas afirmam que a economia dos EUA deve desacelerar, levando a corte de juros e enfraquecimento do dólar.

Investidores agora seguem atentos ao crescente conflito comercial entre os Estados Unidos e outros países, como Canadá, México e China.