Dólar hoje: confira a cotação nesta segunda-feira (31)

O dólar hoje fechou em queda nesta segunda-feira (31), cotado a R$ 5,70. A baixa ocorreu mesmo com a expectativa pelo anúncio das tarifas de importação prometidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump afirmou que vai detalhar as tarifas nesta quarta-feira (2). As medidas devem atingir vários países que vendem produtos para os EUA.

Em entrevista recente, o presidente garantiu que as tarifas vão valer para todas as nações. A declaração contradiz o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, que falou em um grupo reduzido de até 15 países.

Desde a campanha, Trump defende a aplicação de tarifas como forma de proteger a economia americana. No governo, já taxou parceiros como México e Canadá. Também impôs — ou ameaçou impor — tarifas sobre aço, alumínio, automóveis e produtos agrícolas.

