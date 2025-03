Dólar hoje: moeda fecha em leve queda e fica em R$ 5,70

Nesta segunda-feira (25), o dólar comercial encerrou o dia em leve queda de 0,05%, cotado a R$ 5,708. A moeda americana segue pressionada por fatores internos e externos, especialmente pelas incertezas na política monetária brasileira e pelo desempenho da economia dos Estados Unidos.

Apesar da queda no pregão de hoje, o dólar ainda opera próximo das máximas recentes, refletindo a cautela dos investidores. No Brasil, a expectativa em relação ao corte da taxa Selic pelo Banco Central segue influenciando o câmbio. Já no cenário internacional, dados fortes da economia dos EUA mantêm a possibilidade de juros elevados por mais tempo, o que atrai capital para o país e valoriza o dólar frente a moedas emergentes.

A semana segue com atenção voltada para a divulgação de novos indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, que podem trazer mais volatilidade ao mercado de câmbio.

Cotação do dólar hoje (25/03/2025):

• Compra: R$ 5,708

• Venda: R$ 5,709

Fique atento às atualizações diárias para acompanhar a movimentação do dólar e os fatores que influenciam a cotação.

Com informações de B3