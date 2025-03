Eclipse lunar 2025: saiba onde e como observar a ‘Lua de Sangue’

O primeiro eclipse total da Lua em 2025 acontecerá na madrugada desta sexta-feira (14) e poderá ser observado em diversas cidades do Vale do Paraíba. Esse fenômeno, conhecido como “Lua de Sangue”, ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham, fazendo com que a sombra terrestre cubra completamente o satélite natural. Além disso, o evento desperta grande interesse entre astrônomos e entusiastas da observação do céu.

Que horas começa o eclipse lunar?

O eclipse lunar de 2025 terá início às 2h09. No entanto, o ápice do fenômeno ocorrerá por volta das 3h26, quando a Lua estará totalmente encoberta. A previsão é que o evento dure até aproximadamente 4h da manhã, garantindo um espetáculo visível durante boa parte da madrugada.

O que é um eclipse lunar?

O eclipse lunar ocorre quando a Lua passa pela sombra da Terra, impedindo que a luz solar direta a ilumine. Durante um eclipse total, a Lua adquire uma coloração avermelhada, fenômeno chamado de “Lua de Sangue”. Isso acontece porque a atmosfera terrestre filtra a luz solar, espalhando os comprimentos de onda azul e deixando passar apenas os tons avermelhados. Dessa forma, o efeito visual se torna impressionante e chama a atenção de observadores ao redor do mundo.

Onde será possível ver o eclipse?

O eclipse lunar de 2025 poderá ser visto a olho nu em qualquer cidade da região bragantina e do Vale do Paraíba. No entanto, para uma melhor experiência, é essencial que as condições climáticas favoreçam um céu limpo. Além disso, locais afastados da iluminação urbana oferecem uma visibilidade mais clara do fenômeno.

Dicas para observar o eclipse lunar

✔ Escolha um local com vista aberta para o céu.

✔ Evite luzes artificiais para uma melhor visualização.

✔ Use binóculos ou telescópios para ver detalhes mais nítidos.

✔ Se possível, registre o momento com câmeras fotográficas.

Este será um dos eventos astronômicos mais marcantes do ano. Por isso, fique atento ao horário e aproveite a oportunidade para contemplar o céu!