Eddie Jordan morreu: veja a causa da morte

Eddie Jordan, icônica figura da Fórmula 1, faleceu nesta quinta-feira (20), aos 76 anos, devido a um câncer de próstata. O ex-chefe de equipe irlandês morreu em paz, cercado por sua família, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

A notícia foi confirmada por um comunicado oficial da família. “(Jordan) faleceu em paz com a família ao seu lado na Cidade do Cabo, nas primeiras horas de 20 de março de 2025, aos 76 anos, após lutar contra uma forma agressiva de câncer de próstata nos últimos 12 meses”, informou a nota.

Eddie Jordan ficou conhecido no automobilismo, sobretudo, como fundador da equipe Jordan Grand Prix, que competiu na Fórmula 1 de 1991 a 2005. Durante esse período, ele revelou talentos como Michael Schumacher, que estreou na categoria em 1991, além de Rubens Barrichello e Ralf Schumacher.

A Jordan Grand Prix conquistou quatro vitórias na Fórmula 1. Entre elas, a mais memorável foi no Grande Prêmio da Bélgica de 1998, quando Damon Hill garantiu o primeiro triunfo da equipe. O time permaneceu na categoria até ser vendido e, eventualmente, rebatizado como Midland, depois Spyker e, mais tarde, Force India.

Após deixar a gestão da equipe, Eddie Jordan continuou envolvido com o automobilismo, principalmente como comentarista e empresário. Seu estilo carismático e suas opiniões francas fizeram dele uma figura popular na mídia esportiva, especialmente em transmissões da Fórmula 1.

Além disso, seu impacto no esporte vai além das conquistas em pista. Afinal, sua capacidade de identificar talentos e sua personalidade vibrante marcaram gerações de fãs e pilotos. Assim, sua morte representa uma grande perda para o automobilismo mundial.

