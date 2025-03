Eliminatórias da Copa: veja o fato que ‘roubou’ as atenções do treino

Um drone foi flagrado sobrevoando o Estádio Bezerrão, em Brasília, durante o segundo treino da Seleção Brasileira antes do confronto contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O fato ocorreu por volta das 17h40 desta terça-feira (18), durante uma atividade que já estava fechada à imprensa.

A presença do equipamento chamou a atenção da equipe e da segurança do estádio. Cerca de 20 minutos depois, a Polícia Militar localizou o responsável pelo drone e o conduziu para averiguação. No entanto, a identidade do operador não foi revelada.

Além desse episódio, o treino teve um fator positivo para o técnico Dorival Júnior. Pela primeira vez, ele pôde contar com todos os jogadores convocados. Agora, a Seleção segue sua preparação para o duelo contra a Colômbia, que acontece na próxima quinta-feira (20).