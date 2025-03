Em um mês, 43 mil capixabas saíram do vermelho

Ótima notícia para a economia capixaba: a taxa da inadimplência no estado, ou seja, cidadãos com dívidas em atraso, caiu novamente. Com isso, 43 mil pessoas saíram do vermelho em fevereiro, uma queda de 1,1 ponto percentual em relação a janeiro.

Ao comparar fevereiro deste ano e o mesmo mês de 2024, a redução chegou a 4,3 pontos percentuais, sendo cerca de 170 mil capixabas inadimplentes a menos. Com esse resultado, o Espírito Santo ficou em 6º lugar entre os estados que mais reduziram a inadimplência nos últimos 12 meses.

As análises dos dados são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, a queda da inadimplência capixaba indica uma melhora da situação financeira das famílias, levando bem-estar, já que a capacidade de pagamento aumenta e, consequentemente, seu poder de compra.

A taxa de endividamento dos capixabas também apresentou redução, de 88,7% em janeiro para 88,4% em fevereiro, ou seja, o número de pessoas com contas a pagar reduziu. Ao comparar fevereiro do ano passado e o mesmo mês deste ano, a quantidade de famílias endividadas diminuiu 1,8 ponto percentual.

Quando comparados os perfis capixabas com o do Brasil, observa-se que as famílias com renda acima de 10 salários mínimos (R$ 15.180) do Espírito Santo são menos inadimplentes que a média brasileira. Quanto ao endividamento, os grupos familiares do estado são mais endividados que a média do país.

“Outro aspecto relevante do levantamento é que as famílias capixabas com até 10 salários mínimos reduziram a quantidade de dívidas de curto prazo (até 6 meses). Além disso, há um baixo grau de endividamento, já que o percentual de pessoas com até 10% da renda comprometida cresceu”, pontou Ana Carolina Júlio.

Quanto ao tempo para quitar débitos, as famílias de menor renda (até 10 salários mínimos) levam em média 71 dias para pagar as dívidas atrasadas, enquanto as de maior renda (acima de 10 salários mínimos) precisam de 65 dias.

“Mesmo assim, a capacidade de pagamento (total ou parcial) das famílias capixabas aumentou em fevereiro em ambos os grupos familiares: 40,1% dos capixabas com menor renda e 61,1% dos de maior salários afirmam serem capazes de quitar suas dívidas em atraso. Além disso, fevereiro também apresentou uma retração no percentual de famílias com dívidas em atraso há mais de três meses”, frisou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

Para as famílias com menor renda, as três principais fontes de endividamento são o cartão de crédito, com 90,8%, crédito pessoal, com 14,2%, e os carnês, com 8,1%. Para as de maior renda, são o cartão de crédito (94%), o financiamento de casa (13,8%) e o de carro (12,6%).

Dicas contra a inadimplência

Segundo Ana Carolina Júlio, para reduzir os riscos de inadimplência, as famílias devem manter um orçamento estruturado, fazendo uma planilha mensal para detalhar receitas e despesas, com categorização por prioridade. Além disso, é importante ter reserva de emergência, ou seja, guardar o valor equivalente de três a seis meses de despesas essenciais em casos de urgências.

“Também é essencial utilizar aplicativos ou notificações bancárias para acompanhar vencimentos de contas e, quando necessário, buscar uma renegociação preventiva, ou seja, comunicação antecipada a credores diante da previsão de dificuldades temporárias. Tenha sempre em mente que é preciso quitar com prioridade as dívidas com maiores taxas de juros, reduzindo o custo financeiro total”, destacou a coordenadora.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.