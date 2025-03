Emprego: estabelecimento está com diversas vagas abertas em Cachoeiro

Está precisando trabalhar? Sua oportunidade chegou! O Hortifruti, localizado na rua Mario Píres Martins, no bairro Guandú, em Cachoeiro de Itapemirim, está com diversas oportunidades de emprego no município.

Entre as vagas disponibilizadas pelo comércio, estão: auxiliar de padeiro, auxiliar de açougue, açougueiro, balconista de padaria e lanchonete, confeiteiro, fiscal de caixa, padeiro e operador de caixa. Contudo, experiência na área e flexibilidade de horário são pré-requisitos necessários para o preenchimento das vagas.

Os interessados nas oportunidades devem enviar o currículo para o e-mail @hortifruticachoeiro.com.br ou entregar pessoalmente na recepção do Hortifruti do Guandú, de 8h às 17h.

Benefícios

Alimentação na empresa

Cesta básica

Plano de saúde

Plano Odontológico

Vale-transporte

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.

