Equador x Venezuela AO VIVO: onde assistir e horário

Nesta sexta (21), Equador e Venezuela duelam pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, às 18h (horário de Brasília).Mas, onde assistir Equador e Venezuela ao vivo?

O jogo será transmitido pelo Sportv (TV fechado).

Para os equatorianos, uma vitória encaminha a classificação para o Mundial de 2026. Por outro lado, para venezuelanos, apenas com o resultado positivo será possível continuar vivo pela vaga.

