ES recebe evento sobre o futuro da democracia na era digital; entenda

No próximo dia 14 de março, o Espírito Santo será palco de um importante debate sobre comunicação política e os desafios da democracia em tempos de desinformação e redes sociais. O evento “O Futuro da Democracia na Era Digital” acontece no Teatro da Ufes, a partir das 19 horas, reunindo nomes de destaque no cenário nacional.

Grandes nomes da política nacional

Entre os convidados confirmados estão Manuela D’Ávila, referência em comunicação e defesa de direitos sociais; André Janones, estrategista digital e figura influente nas redes; e Jack Rocha, anfitriã do evento e defensora da democracia capixaba.

A proposta é promover um espaço de diálogo sobre a importância da comunicação como ferramenta de transformação e de combate às fake news, especialmente em um momento em que a sociedade enfrenta intensos debates sobre o papel das plataformas digitais no fortalecimento ou fragilização da democracia.

Inscrições abertas

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do link disponível nas redes sociais do evento, ou clicando AQUI.

A organização convida todos os interessados em política, comunicação e direitos sociais a participarem e contribuírem com suas ideias.

O encontro busca reunir diferentes vozes e setores da sociedade, com o objetivo de construir soluções coletivas para um futuro mais democrático e informado.

