Espírito Santo passa pelo segundo “boom” do Minha Casa, Minha Vida

Dos empreendimentos residenciais previstos para lançamento em 2025 nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, na Grande Vitória, 48% serão voltados para o segmento do Minha Casa, Minha Vida, programa do Governo Federal que subsidia a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias de baixa renda.

No segundo semestre do ano passado, o segmento respondeu por 34% das unidades, ou seja, dos 5.727 imóveis colocados no mercado, 1.948 foram voltados para o público do Minha Casa, Minha Vida. Nas previsões para 2025, 3.306 unidades de um total de 6.951 serão do programa habitacional.

A Serra é o município que mais vai absorver esses empreendimentos, especialmente pela disponibilidade de terrenos na região. Essa é a segunda grande alta nas ofertas de imóveis para a faixa de renda, depois do boom de 2018.

“Os lançamentos de imóveis de médio e alto padrão aumentaram, mas o Minha Casa, Minha Vida cresceu mais”, explicou o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Leandro Rangel Lorenzon, durante a apresentação do 44° Censo Imobiliário, no início da tarde desta quinta-feira (20).

Entre as explicações para o aquecimento do mercado está o momento econômico do país. A alta da Selic, que hoje está em 14,25%, encarece todos os financiamentos, mas tem um impacto menor nos voltados ao programa, que tem juros subsidiados.

“A inflação e a taxa de juros são determinantes para o mercado. Houve um novo aumento e a Selic deve manter-se alta. Quem financia, portanto, paga mais. A inflação, que estava controlada, está subindo novamente e reduzindo a capacidade de compra de imóveis. Há também o aumento no custo da construção, que deixa o mercado cauteloso. No caso do Minha Casa, Minha Vida, no entanto, é diferente. Embora existam juros, parte do valor é subsidiado pelo FGTS e pelo Tesouro Nacional. E há uma sinalização de apoio ao programa, que é uma bandeira do Governo Federal”, explicou.