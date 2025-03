Estágio: inscrições abertas para pós em Alegre e Boa Esperança

Foram abertas as inscrições para a seleção de estagiários de pós-graduação em Direito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). As vagas são destinadas para as Promotorias de Justiça de Alegre e Boa Esperança.

Sobretudo, o período de inscrições para a Promotoria de Justiça de Alegre foram abertas nesta terça-feira (25), seguindo até a próxima segunda-feira (31). Já as inscrições para Boa Esperança, foram abertas nesta segunda-feira (24) e vão até está quinta-feira (27).

Carga horária

A carga horária do estágio de pós-graduação é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e o valor da bolsa de complementação educacional é de R$ 1.800, além de R$ 250 para auxílio-transporte. Para participar, o candidato deve estar cursando pós-graduação em uma das áreas para a qual está concorrendo no ato da contratação, com carga horária mínima de 360 horas.

Como funcionará o processo de seleção?

O processo de seleção terá duas etapas, eliminatória e classificatória, com prova objetiva e discursiva. As provas serão aplicadas nas promotorias em que as vagas são destinadas.

A prova de Boa Esperança será aplicada no de 1º de abril (terça-feira), das 13h às 15h. Já a de Alegre, será realizada no dia 3 de abril (quinta-feira), das 13h às 15h.

Clique aqui para se inscrever:

Promotoria de Justiça de Alegre

Promotoria de Justiça de Boa Esperança

