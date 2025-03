Estandarte de Ouro 2025: confira os vencedores

A Imperatriz Leopoldinense conquistou o título de melhor escola do Grupo Especial no Estandarte de Ouro 2025, premiação organizada pelos jornais O GLOBO e Extra. Em sua 53ª edição, o evento destacou a agremiação de Ramos como a grande campeã, reforçando sua excelência no carnaval carioca.

Desfile memorável na Marquês de Sapucaí

Com o enredo “Ómi Tútu ao Olúfon — Água fresca para o senhor de Ifón”, a Imperatriz brilhou na primeira noite de desfiles na Marquês de Sapucaí. A apresentação encantou tanto o público quanto os jurados, garantindo um espetáculo impecável que marcou o carnaval 2025.

Imperatriz Leopoldinense se destaca com prêmios inéditos

Além do título principal, a Imperatriz Leopoldinense fez história ao conquistar, pela primeira vez, os prêmios de melhor bateria e melhor enredo no Estandarte de Ouro 2025. Esses reconhecimentos reforçam a excelência técnica e artística da escola, consolidando seu protagonismo no cenário do samba.

Votação para Destaque do Público segue aberta

Os fãs do carnaval ainda podem participar da premiação. A votação para o Destaque do Público do Estandarte de Ouro 2025 permanece aberta até a próxima sexta-feira, dia 7, ao meio-dia. Essa categoria permite que os apaixonados pelo samba escolham os seus favoritos.

Estandarte de Ouro: tradição e prestígio no carnaval carioca

Com mais de cinco décadas de história, o Estandarte de Ouro se firmou como um dos prêmios mais prestigiados do carnaval do Rio de Janeiro. A premiação reconhece e valoriza os grandes nomes dos desfiles, celebrando a cultura e a arte do samba.

A vitória da Imperatriz Leopoldinense no Estandarte de Ouro 2025 reforça seu legado e eleva ainda mais o nível da folia carioca.