Estudante de Cachoeiro conquista estágio em Harvard

Eduarda Endlich de Freitas, de 22 anos, nascida em Cachoeiro foi aprovada para estágio no Massachussetts General Hospital, ligado à Havard Medical School, nos Estados Unidos. Eduarda cursa o 9º período de medicina na Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

Eduarda irá atuar nas áreas de Neurocirurgia e Otorrinolaringologia durante sua permanência na instituição norte-americana.

Em conversa com o portal AQUINOTÍCIAS.COM Eduarda contou sobre os desafios que vem enfrentando, a felicidade sobre a conquista e como deseja aplicar os conhecidos em sua carreira no Brasil.

O que te motivou a buscar essa experiência internacional?

Sempre quis internacionalizar o meu currículo e vivenciar uma experiência no exterior, esse objetivo eu já tinha antes mesmo de entrar na faculdade! Era um sonho de infância. A oportunidade em Boston na verdade foi com o contato direto com os Drs. que acompanhei, solicitei o estágio e quando recebi minha carta de aceite programei minha viagem. Precisei construir meus documentos internacionais e transformar meu currículo daqui do Brasil em um currículo padrão americano. Solicitei o estágio diretamente aos médicos que gostaria de acompanhar, passei por uma breve entrevista e em semanas recebi minha carta de aceite.

Quais são suas expectativas para o estágio e como isso pode impactar na sua formação médica?

Conhecer uma medicina diferente, vivenciar experiências novas, estar em contato com tecnologia de ponta e principalmente estar imergida em uma nova cultura, novos padrões, novos procedimentos, estou aqui aproveitando ao máximo, entro no hospital às 07h e saio às 17h, tentando vivenciar intensamente tudo por aqui. Internacionalizar o currículo é realmente uma grande oportunidade e um sonho, mas acima de tudo viver essa experiência transforma nossa forma de enxergar a medicina, enxergar nossos sonhos, nossos objetivos! Tenho certeza de que vou voltar uma nova Duda, como futura profissional e como pessoa!

Como foi a reação dos seus amigos e familiares quando soubera?

Minha família fez uma festa, foi engraçado e maravilhoso poder compartilhar com eles! Meus pais nem acreditaram, tenho um print na conversa com meu pai que ele me disse: ‘quando adolescente você me disse que estudaria em Harvard, eu ri e olha só o que você fez agora’. Meus amigos foram meu alicerce também, me apoiaram desde o início e me ajudaram a reajustar as escalas do internato para que eu não me prejudicasse lá no Brasil!

Pretende aplicar no Brasil os conhecimentos que adquirir nos EUA?

Com certeza! Conhecer outras culturas sempre transforma nossa mente e nossa história, conviver com outros costumes, outra língua, outra medicina, outro contato com paciente, outro sistema de saúde… medicina é uma grande parte do que estou vivendo e aprendendo aqui, mas com certeza não é a única. Pretendo levar essa bagagem de aprendizado para o Brasil.

Quais estão sendo os maiores desafios nessa nova rotina?

Meu maior desafio diário aqui é vencer o frio, brincadeiras à parte, todos os dias enfrento alguns desafios por aqui, a língua, já perdi o cartão do ônibus, já me perdi pela cidade, regras diferentes, diferentes protocolos, mas nada disso me anula tudo de maravilhoso que estou vivendo por aqui!

Eduarda ainda relembra o impacto emocional ao receber a aprovação: “Quando vimos algo em noticiário, filmes, TV, a gente acha que é impossível, que está muito distante (eu também achava isso), quando recebi meu aceite eu nem acreditei, foi na semana do ano novo, fiquei dias processando para só depois pular de felicidade porque até então eu só estava em choque hahaha! Foi incrível, uma sensação única de: ‘caramba, que maravilhoso foi acreditar em mim! Deu certo!

A rotina está corrida, acordo muito cedo porque até o hospital preciso pegar um ônibus e um trem, me alimento entre os atendimentos/cirurgias e volto para casa só à noite. Aproveito o fim de semana para conhecer um pouco a cidade e estudar. Com certeza está sendo cansativo, mas já durmo ansiosa para o próximo dia! Quando a gente está fazendo o que gosta, no final tudo vale a pena.

