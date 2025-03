Euclério eleva tom contra Pazolini e entra no cenário eleitoral de 2026

Durante a inauguração do Mercado Municipal de Cariacica, nesta segunda-feira (10), Euclério Sampaio (MDB), prefeito de Cariacica, deixou claro que já está imerso no antecipado cenário eleitoral de 2026. O prefeito reeleito não poupou críticas veladas a adversários políticos, reforçou sua parceria com Casagrande (PSB) e mirou diretamente no prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), possível rival na próxima disputa pelo governo do Estado.

Apesar de ter passado recentemente por duas internações hospitalares, Euclério demonstrou vigor e não economizou nas críticas. Sem citar nomes, enfatizou que o Mercado Municipal de Cariacica é o primeiro da Região Metropolitana a ser inaugurado em pleno funcionamento, alfinetando a gestão de Pazolini, que entregou o Mercado da Capixaba, em Vitória, em julho do ano passado, mas com as lojas ainda fechadas.

“É o primeiro Mercado Municipal funcionando do Espírito Santo. Nós não iríamos inaugurar e deixar fechado. Eu não faço inauguração, eu faço entrega”, declarou o prefeito, sendo interrompido por aplausos em diversos momentos de seu discurso de sete minutos.

Aliado de Casagrande, rival de Pazolini

As cutucadas continuaram quando Euclério enalteceu a parceria com Casagrande, contrastando com a relação do governador com Pazolini. “Casagrande nunca abandonou Cariacica, aliás, ele cuida dos 78 municípios do Espírito Santo da mesma forma, independente se o prefeito é aliado ou não. Acho até, governador, que o senhor está investindo mais em Vitória do que em Cariacica”, ironizou, arrancando risos da plateia.

A declaração reforça o embate político entre Pazolini e Casagrande, que se intensificou nos últimos anos e deve se acirrar na corrida eleitoral de 2026. O governador é cotado para disputar uma vaga no Senado, enquanto Pazolini surge como um dos principais nomes para concorrer ao Palácio Anchieta.

Sucessão estadual em pauta

Euclério também ressaltou sua capacidade de articulação política, afirmando que conseguiu unir diferentes grupos em prol do desenvolvimento de Cariacica. “Fiz a maior união do Estado, juntando gregos e troianos, porque Cariacica não andava. Hoje, nos últimos quatro anos, desenvolveu mais do que nos últimos 30. Cada tijolo dessa cidade tem a digital de Renato Casagrande”, declarou.

A fala reforça especulações sobre seu futuro político. Aliado de primeira hora do governador, Euclério já foi citado por Casagrande como uma opção para a sucessão estadual, caso o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) não se consolide na disputa.

Puxão de orelha na bancada federal

Não foram apenas os adversários na política estadual que receberam alfinetadas. Euclério também mirou na bancada federal capixaba, elogiando o deputado Messias Donato por destinar recursos a Cariacica e questionando a atuação de outros parlamentares. “Tem deputado federal que não coloca um centavo e diz que ama Cariacica, que manda horrores de dinheiro para a cidade. Deve estar mandando para outro lugar”, ironizou.

