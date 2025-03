F1 classificação: confira o resultado do Grande Prêmio da China

O australiano Oscar Piastri brilhou no Grande Prêmio da China de Fórmula 1, garantindo uma vitória convincente e consolidando sua posição como um dos destaques da temporada. O piloto da McLaren mostrou controle absoluto da corrida, cruzando a linha de chegada com um tempo de 1h36min934.

McLaren faz dobradinha e Mercedes completa o pódio

Com um desempenho sólido, Lando Norris assegurou o segundo lugar, garantindo um resultado expressivo para a McLaren, que conquistou uma dobradinha na etapa chinesa. O britânico fechou a prova com 1h39min418, demonstrando a força da equipe. Já George Russell, da Mercedes, conseguiu segurar seus adversários e garantiu a terceira posição com 1h35min908, somando pontos importantes no campeonato.

Verstappen e Ferrari fora do pódio

Longe do desempenho dominante das etapas anteriores, Max Verstappen, da Red Bull, terminou a corrida na quarta colocação, enquanto Charles Leclerc, representando a Ferrari, finalizou em quinto. Lewis Hamilton, agora vestindo o macacão da Ferrari, teve um desempenho consistente e fechou a prova em sexto lugar.

Bortoleto enfrenta desafios e termina em 17º

O brasileiro Gabriel Bortoleto, em sua temporada de estreia na Fórmula 1, enfrentou dificuldades ao longo da prova. Após um início complicado e um erro que o fez rodar na pista, ele conseguiu recuperar algumas posições e encerrou a corrida na 17ª colocação.

Próxima parada: GP do Japão

A Fórmula 1 segue para a próxima etapa no Japão, que será realizada no icônico circuito de Suzuka entre os dias 3 e 6 de abril. A disputa pelo título continua aberta e promete mais emoções.

Classificação final do GP da China

1- Oscar Piastri (AUS/McLaren) – 1h36min934s

2- Lando Norris (ING/McLaren) – 1h39min418s

3- George Russell (ING/Mercedes) – 1h35min908s

4- Max Verstappen (NED/Red Bull) – 1h35min488s

5- Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1h37min315s

6- Lewis Hamilton (ING/Ferrari) – 1h35min681s

7- Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 1h35min740s

8- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) – 1h36min046s

9- Alexander Albon (THA/Williams) – 1h36min352s

10- Oliver Bearman (ING/Haas) – 1h36min848s

Com a temporada cada vez mais disputada, a expectativa cresce para as próximas corridas. Acompanhe todas as atualizações sobre a F1 e classificação dos pilotos.