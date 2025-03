Fabiana Justus inicia novo tratamento após transplante de medula óssea

Fabiana Justus usou suas redes sociais nesta quarta-feira (26), para revelar que está realizando um novo tratamento. A influenciadora digital foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no ano passado e passou por um transplante de medula óssea.

A filha de Roberto Justus explicou que está sendo medicada com corticoide após monitoramentos de GVHD (Graft Versus Hot Disease) revelarem que algumas áreas de seu corpo estão sendo atingidas pela nova medula óssea como mecanismo de defesa.

“Isso é um sinal bom, quer dizer que a minha medula pegou muito bem, mas, quando você faz um transplante de medula, um dos riscos pós-transplante é o GVHD, que é a medula contra o meu corpo, porque ela entra em um corpo que não conhece, por mais compatibilidade que tenha”, explicou.

Ela ainda explicou que teve mais de um GVHD.

“Enfim, isso é ótimo. E eles vão monitorando: se está com GVHD aqui e ali, tem vários lugares que podem ser afetados. No meu caso, deu um pouco em cada lugar, então tive alguns GVHDs. Chegou a um ponto em que eles quiseram tratar, controlar, na verdade.”

