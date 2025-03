FGV EBSERH 2025: confira o gabarito da prova

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou os gabaritos preliminares do concurso Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 2025. Os arquivos estão disponíveis para consulta e abrangem as áreas Administrativa, Assistencial e Médica.

Os candidatos que desejarem interpor recursos contra os gabaritos podem fazê-lo entre os dias 18 e 19 de março, diretamente no site da FGV. Após a análise dos recursos, os gabaritos definitivos serão publicados.

Concurso EBSERH 2025: Vagas e Salários

O certame oferece um total de 545 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para diversos cargos. As oportunidades estão distribuídas entre funções de níveis médio e superior, contemplando diferentes lotações pelo país.

Os salários iniciais variam de R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62, dependendo do cargo e da área de atuação.

Como Consultar os Gabaritos Preliminares

Os candidatos podem acessar os gabaritos preliminares diretamente no site da FGV, responsável pela organização do concurso. A recomendação é que os participantes confiram atentamente as respostas divulgadas e, se necessário, apresentem seus recursos dentro do prazo estabelecido.

Para mais informações e atualizações sobre o concurso FGV EBSERH 2025, acompanhe os canais oficiais da FGV e da EBSERH.