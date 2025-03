Djokovic x Mensik: veja AO VIVO a final do Miami Open 2025

Neste domingo (30), às 16h (de Brasília), a final do Masters 1000 de Miami coloca frente a frente Novak Djokovic e Jakub Mensik. O duelo acontece na Quadra Central e será transmitido ao vivo pela ESPN e Disney+.

Se conquistar o título, Djokovic atingirá a marca histórica de 100 troféus na carreira. Além disso, o sérvio pode erguer seu sétimo título do Miami Open, torneio que venceu pela última vez em 2016. Já Mensik busca fazer história ao conquistar seu primeiro troféu de ATP.

Djokovic em busca do título 100 na carreira

Número 1 do mundo, Novak Djokovic entra em quadra com a chance de ampliar ainda mais sua já lendária trajetória no tênis. Com 24 títulos de Grand Slam e um domínio expressivo no circuito, o sérvio quer voltar a vencer em Miami após oito anos.

A última vez que Djokovic foi campeão do torneio foi em 2016, quando derrotou Kei Nishikori na final. Agora, ele chega embalado para confirmar o favoritismo e adicionar mais um troféu à sua coleção.

Jakub Mensik tenta surpreender e conquistar primeiro ATP

Do outro lado, a final do Masters 1000 de Miami representa uma oportunidade única para Jakub Mensik. Aos 18 anos, o jovem tcheco surpreendeu o circuito com sua campanha impressionante e quer coroar o torneio com um título inédito.

Se vencer, Mensik conquistará seu primeiro troféu de ATP, um feito gigantesco para um jogador de sua idade. O talento e a agressividade do tcheco serão postos à prova contra um dos maiores da história.

Djokovic x Mensik: retrospecto e expectativas

Este será o primeiro confronto entre Djokovic x Mensik, o que adiciona ainda mais expectativa à final. Enquanto Djokovic aposta em sua experiência e regularidade, Mensik chega embalado pela confiança e pela juventude.

Especialistas apontam Djokovic como favorito, mas a ascensão de Mensik pode surpreender. A final promete um grande espetáculo no Masters 1000 de Miami.

Onde assistir Djokovic x Mensik ao vivo

Os fãs de tênis poderão acompanhar a final entre Djokovic x Mensik ao vivo pela ESPN e Disney+. A transmissão começa às 16h (de Brasília), direto da Quadra Central.

Com um confronto inédito e um possível título histórico, a decisão promete entrar para a história do torneio.